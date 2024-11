Migranti: Santalucia (Anm), 'convalide a Corti appello? Scelta irragionevole, giudici all'angolo'**

Messina, 19 nov. (Adnkronos) – La proposta della maggioranza di togliere alle sezioni immigrazione dei tribunali la competenza a decidere sulle convalide dei trattenimenti dei migranti, attribuendola ai giudici di secondo grado "è una scelta sostanzialmente irragionevole, che ha il solo sapore di dire alle sezioni specializzate 'cambiate registro', un modo per metterli all'angolo". Lo ha detto il Presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia parlando, da Messina, della proposta di Fdi. Ieri il ministro Carlo Nordio ha detto: "Le Corti di appello per definizione sono composte da giudici più anziani e quindi presumibilmente ancora più garantisti di tutti gli altri giudicanti di merito”. Sempre ieri i 26 presidenti delle Corti d’Appello di tutta Italia hanno scritto una lettera alle massime cariche dello Stato lanciando un nuovo preoccupato allarme sull’iniziativa, definita “un disastro annunciato” che renderà “irrealizzabili gli obiettivi del Pnrr” e “determinerà un’ulteriore recrudescenza dei tempi e dell’arretrato dei processi”.

"L'appello contro i provvedimenti in materia di protezione internazionale fu tolto nel 2017, ormai sono passati 7 anni e il sistema si è assestato sulle sezioni specializzate- dice Santalucia – La specializzazione è stata fatta proprio per consentire un intervento più attento ai diritti dei migranti da parte di un giudice specializzato".

"E fu tolto l'appello- dice ancora Santalucia – Con il decreto legge flussi si reintroduce l'appello ma contestualmente un emendamento della relatrice abroga che l'appello introduce l'appello sulle convalide dei trattenimenti. Diciamo che la confusione regna sovrana". "Il fuoco della questione è che le sezioni specializzate che sono formate da magistrati che fanno solo quello e che conoscono sia la normativa che le tecniche di esame, vengono tolti, messi in un angolo nel momento della convalida dei trattenimenti in nome della corte d'appello che non ha né le risorse per farlo, e lo hanno detto tutti i presidenti, che non trattano la materia del 2017", ha conclusi.