Migranti: Schlein, 'destra ha fallito e in Albania fa Cpr più caro della storia, un'altra fregatura'**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Trasformare i centri in Albania in Cpr è "un tentativo maldestro di coprire il loro fallimento e la loro propaganda. Per mesi ci hanno raccontato dell'effetto deterrente del modello Albania. Ora per decreto dicono che diventa un Cpr, il più caro della storia: 800 milioni di euro. Ma lì ci andranno solo persone che sono già in Italia con costi molto più alti. E' un'altra fregatura sulla pelle dei più fragili e sulle tasche degli italiani". Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7.