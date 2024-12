Mikaela Shiffrin, le condizioni dell'atleta dopo la caduta: "Non so quando to...

Dopo la caduta di sabato nella seconda manche del gigante femminile di Coppa del Mondo a Killington, l’atleta Mikaela Shiffrin è tornata a casa dall’ospedale e ha riferito le sue condizioni tramite un messaggio sui social.

Mikaela Shiffrin dopo la caduta: le sue condizioni

“È un infortunio serio ed è difficile dire quando rientrerò sulla neve o a gareggiare. Di certo non ci sarò a Beaver Creek e questo è una gran seccatura. D’altra parte però sono stata fortunata e non mancherò per dare supporto alle mie compagne”, ha dichiarato la campionessa.

Nonostante il momento difficile, la determinazione della Shiffrin rimane forte, e ha espresso di voler recuperare nel miglior modo possibile. Il suo ritorno dipenderà dalla valutazione delle sue condizioni fisiche, ma la campionessa ha sottolineato l’importanza di non affrettare il recupero per evitare complicazioni.

Mikaela Shiffrin e la caduta nel gigante di Killington

Il gigante di Killington era il primo match point per Mikaela Shiffrin nella corsa alla vittoria numero 100 in Coppa del Mondo. Dopo aver vinto la prima manche, è caduta malamente nel cuore della seconda ed è stata catapultata in avanti con una mezza capriola finendo nelle reti mentre l’altro sci non si è staccato.