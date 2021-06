Milano: accoltella cliente durante lite su prestazione, prostituta arrestata

Milano, 13 giu. (Adnkronos) – Una prostituta 42enne di origine dominicana è stata arrestata con l'accusa di aver accoltellato un giovane senegalese di 25 anni, durante una lite causata presumibilmente dalla prestazione che avrebbe dovuto effettuare. E' accaduto a Milano. L'arresto è scattato in seguito alle indagini condotte dalla polizia di Stato, coordinata dalla procura milanese, su un caso di tentato omicidio avvenuto lo scorso 9 maggio in un appartamento in zona Città Studi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della seconda sezione della squadra mobile, il giovane, residente a Torino, si era recato a Milano per partecipare ai festeggiamenti dello scudetto dell'Inter. Avendo perso il treno del ritorno, aveva deciso di rimanere nel capoluogo lombardo; quindi aveva contattato una donna conosciuta su un sito online di incontri e l'aveva raggiunta in un appartamento in via Maiocchi. Ancor prima di consumare la prestazione sessuale, tra i due sarebbe nato il diverbio, verosimilmente dovuto al disaccordo sulle modalità della prestazione stessa.