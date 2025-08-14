Milano: chat Tancredi, 'fare in fretta o sarà governo che ha bloccato edilizia in Italia'

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - "Devono fare in fretta se non vogliono essere ricordati come il governo che ha bloccato l'edilizia in Italia". E' uno dei messaggi che l'allora assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi inoltra, era il 23 settembre 2024, al direttore gen...

Milano, 14 ago. (Adnkronos) – "Devono fare in fretta se non vogliono essere ricordati come il governo che ha bloccato l'edilizia in Italia". E' uno dei messaggi che l'allora assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi inoltra, era il 23 settembre 2024, al direttore generale di Palazzo Marino Christian Malangone. Il messaggio è contenuto in una delle 4mila pagine di messaggi depositati dalla Procura al Riesame che si occupa dell'indagine sull'edilizia che sta cambiando il volto della città e che con i recenti arresti ha segnato anche un terremoto nella politica cittadina.

Tancredi attualmente è ai domiciliari anche per concorso in corruzione, mentre Malangone è indagato per induzione indebita.