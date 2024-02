Milano-Cortina: A.Fontana, 'evento sarà un grande successo'

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Siamo a due anni dall'inaugurazione e i simboli che abbiamo svelato oggi resteranno qui, in questa bellissima piazza, per ricordare a tutti che nel febbraio 2026 si svolgerà un evento eccezionale. Un evento che certamente sarà un grande successo&...

Milano, 6 feb. (Adnkronos) – "Siamo a due anni dall'inaugurazione e i simboli che abbiamo svelato oggi resteranno qui, in questa bellissima piazza, per ricordare a tutti che nel febbraio 2026 si svolgerà un evento eccezionale. Un evento che certamente sarà un grande successo". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, a margine dello svelamento dei simboli dei Giochi Olimpici e Paralimpicidi Milano-Cortina, in piazza della Scala a Milano.

Alla cerimonia sono intervenuti il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Abbiamo superato il problema legato alla pista di bob di Cortina – ha aggiunto Fontana – ora tutti di corsa verso l'inizio di queste Olimpiadi invernali".

La cerimonia di inaugurazione è stata introdotta dalla campionessa mondiale di pattinaggio artistico su ghiaccio, Carolina Kostner. "I cinque cerchi olimpici -ha detto- rappresentano valori come il rispetto e l'amicizia in cerca dell'eccellenza, mentre quelli paralimpici rappresentano valori come inclusione, determinazione e coraggio". E, – ha aggiunto Lara Magoni, "i cinque cerchi olimpici rappresentano i cinque continenti, il simbolo più importante di pace. Regione Lombardia crede tantissimo in questo evento, sta lavorando con tanta sinergia con il territorio per essere vincitori insieme agli atleti. Aggregazione e inclusione -ha concluso- sono i valori più forti che esprimono i Giochi. Lo sport resta l'unico strumento universale che unisce tutti".