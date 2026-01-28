Milano-Cortina: M5S, 'no a presenza Ice'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Stati Uniti hanno il diritto di affiancare le forze di polizia italiane per garantire la sicurezza dei propri atleti durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, ma consentire che siano proprio gli agenti dell'Ice è inaccettabile e rappresenta una scelta poli...

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – "Stati Uniti hanno il diritto di affiancare le forze di polizia italiane per garantire la sicurezza dei propri atleti durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, ma consentire che siano proprio gli agenti dell'Ice è inaccettabile e rappresenta una scelta politica gravissima". Lo dichiara Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati.

"L'Immigration and Customs Enforcement è un'agenzia che ha ucciso cittadini statunitensi disarmati – prosegue Costa – come Alex Pretti, infermiere di 37 anni colpito a Minneapolis mentre aveva in mano un telefono cellulare, o Renee Good, madre di tre figli. I video diffusi smentiscono sistematicamente le versioni ufficiali degli agenti. L'ICE ha deportato bambini di due e cinque anni separandoli dalle famiglie, utilizzando minori come 'esche' per catturare i genitori, ignorando ordinanze dei tribunali federali. A questa agenzia, che opera con metodi violenti e intimidatori documentati da inchieste giornalistiche internazionali, non deve essere concessa legittimazione internazionale sfruttando i Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina. I Giochi non sono una passerella per la propaganda dell'amministrazione Trump".

"La sovranità nazionale e la tutela dei diritti umani – conclude Costa – impongono di rifiutare la presenza di una forza che viola sistematicamente le più elementari garanzie costituzionali. Mi auguro che ora il governo, che finora ha minimizzato la questione, veda finalmente il problema".