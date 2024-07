Sabato 13 luglio, alle prime ore dell’alba, una donna è stata violentata a Vimercate, mentre apriva il bar in cui lavora. La donna è stata aggredita alle spalle da un uomo con il volto coperto.

Milano, donna violentata nel bar in cui lavora: lei denuncia

Alle prime ore dell’alba di sabato 13 luglio, una donna è stata violentata a Vimercate, in provincia di Monza e della Brianza, mentre stava aprendo il bar in cui lavora. La donna è stata aggredita alle spalle da un uomo a volto coperto che prima l’ha costretta a entrare dentro il locale, poi si è fatto consegnare i soldi della cassa e ha abusato di lei. Quando è scappato, la barista è riuscita finalmente a chiamare i soccorsi. Sono subito intervenute un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri.

La donna è stata portata in ospedale in evidente stato di shock. Gli accertamenti hanno poi confermato la violenza sessuale subita. I carabinieri hanno avviato un’indagine per individuare l’aggressore. La donna ha raccontato che l’uomo che l’ha violentata aveva una sciarpa sul volto per non farsi vedere. Per questo gli inquirenti stanno valutando tutte le piste investigative.