Home > Video > Milano, esplode van contenente bombole di ossigeno. Due feriti Milano, esplode van contenente bombole di ossigeno. Due feriti

Sono immagini impressionanti quelle che arrivano da Milano: in zona Porta Romana, all'angolo tra via Vasari e via Pier Lombardo, si è verificata una violenta esplosione. La deflagrazione ha riguardato un van contenente bombole di ossigeno ma ha interessato anche alcuni veicoli vicini: due i feriti, uno dei quali è il conducente, che ha riportato ustioni agli arti. Evacuata una scuola elementare e vetri in frantumi in un palazzo vicino.