Milano: inchiesta urbanistica, Procura valuta ricorso su progetto Pirellino

Milano, 4 ago. (Adnkronos) – La Procura di Milano sta valutando di fare appello – i termini scadono il prossimo 9 agosto – nell'inchiesta sull'urbanistica che ha portato a sei misure cautelari. In particolare, i pm sono intenzionati a ribadire l'ipotesi di induzione indebita – esclusa dal giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini – per il progetto 'Pirellino-Torre Botanica' che coinvolge, tra gli altri, l'ex assessore Giancarlo Tancredi, l'ex presidente della Commissione per il paesaggio Giuseppe Marinoni e l'imprenditore Manfredi Catella.

Vicenda che chiamava in causa, tra gli altri, l'architetto Stefano Boeri e il sindaco Giuseppe Sala, entrambi indagati. La Procura sta anche considerando di ribadire la cifra della presunta corruzione (138mila euro) contestata all'architetto Alessandro Scandurra. Inoltre, i pm stanno inoltre procedendo al deposito degli atti in vista delle udienza davanti ai Riesame chiesta dai sei arrestati e ancora da fissare.