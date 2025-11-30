Milano: innovazioni nella mobilità sostenibile per una città più vivibile

Milano si evolve verso una mobilità più sostenibile e inclusiva, riducendo l'inquinamento e promuovendo mezzi alternativi.

“`html

Negli ultimi anni, Milano ha intrapreso un cammino significativo verso una mobilità più sostenibile e inclusiva. Con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita, la città ha implementato una serie di politiche e infrastrutture che favoriscono l’uso di biciclette e il trasporto pubblico. Questo approccio ha portato a un notevole cambiamento nella mobilità urbana, come evidenziato dal recente report della Mobilità di AMAT.

Il report, giunto alla sua terza edizione, analizza i dati a partire dal 2016, dopo l’evento internazionale di Expo, e mette in luce il legame tra le politiche di mobilità e la qualità dell’aria. A partire dall’introduzione dell’Area B, i livelli di biossido di azoto (NOx) sono diminuiti significativamente, evidenziando l’efficacia delle misure adottate per limitare il traffico inquinante.

La trasformazione della mobilità milanese

La mobilità a Milano sta subendo un’evoluzione profonda. La città ha visto una crescita della popolazione del 3% negli ultimi dieci anni, accompagnata da un aumento del turismo e delle opportunità lavorative. Nonostante ciò, il numero di veicoli privati è in calo, a dimostrazione di un cambiamento nelle abitudini di trasporto dei cittadini. Infatti, la percentuale di auto diesel in circolazione è diminuita del 12%, mentre cresce l’uso di veicoli ibridi.

Il ruolo del trasporto pubblico

Il trasporto pubblico a Milano ha registrato una crescita costante, con circa 675 milioni di passeggeri all’anno. Sebbene ci sia stata una flessione a causa della pandemia di Covid-19, si è osservato un incremento delle persone che utilizzano la metropolitana. Questi dati riflettono l’importanza crescente del trasporto pubblico come alternativa alla mobilità privata.

Iniziative per la mobilità attiva

Per promuovere una mobilità attiva, il Comune di Milano ha lanciato il piano Möves, un’iniziativa ambiziosa che mira a rendere la città più accessibile e sicura. Questo piano è frutto di un lungo processo partecipativo che ha coinvolto i cittadini nella definizione degli obiettivi. La visione di Möves si basa su quattro ambiti fondamentali: una città attiva, inclusiva, sicura e orientata verso la sostenibilità.

Sicurezza e inclusività

Una delle priorità è quella di garantire la sicurezza stradale, riducendo gli incidenti e rendendo le strade più accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità. L’ampliamento delle aree pedonali e l’implementazione di strade scolastiche senza auto sono solo alcune delle misure previste. Inoltre, il piano prevede la creazione di nuove piazze pedonali e il potenziamento delle infrastrutture ciclabili.

Il futuro della mobilità a Milano

Guardando al futuro, Milano si pone come obiettivo quello di diventare un modello di mobilità attiva e sostenibile. Con oltre 332 km di percorsi ciclabili e un chiaro impegno verso la riduzione dell’inquinamento, la città sta dimostrando come un approccio integrato alla mobilità possa portare benefici tangibili per i cittadini. L’attenzione alla qualità dell’aria e alla vivibilità urbana rappresenta un passo fondamentale verso un ambiente più sano e una comunità più coesa.

In conclusione, Milano sta tracciando un percorso innovativo nel campo della mobilità, mettendo i cittadini al centro delle decisioni e creando un ecosistema urbano che promuove l’uso di mezzi sostenibili. Il piano Möves e le politiche correlate sono indicatori di un cambiamento profondo che non solo migliorerà l’aria che respiriamo, ma renderà anche la città un luogo più vivibile e dinamico per tutti.

“`