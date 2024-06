Non ce l’ha fatta il 49enne che, venerdì 28 giugno, aveva tentato di suicidarsi con un paio di forbici davanti al figlio di 11 anni: l’uomo è morto al Policlinico di Milano.

Milano, morto l’uomo che si era ferito con le forbici davanti al figlio

L’uomo è deceduto al Policlinico di Milano per le gravi ferite che si era autoinferto prima dell’arrivo dei sanitari di Areu e dei carabinieri, chiamati proprio dal figlio in un tentativo di salvare il padre. Il 49enne, alle prese con problemi depressivi, ha preso con sè il figlio e si è chiuso in bagno, minacciando di uccidersi. Secondo una ricostruzione, l’11enne ha provato a disarmare il padre, tagliandosi, per poi fuggire e contattare le forze dell’ordine: i carabinieri lo hanno trovato all’ingresso dell’abitazione, con le mani sporche di sangue. La moglie dell’uomo, in quel momento, non era presente nell’abitazione.

L’arrivo dei carabinieri

Una volta giunti sul posto, i milari hanno raggiunto il 49enne e gli hanno intimato più volte di mettere a terra le forbici. Nel momento in cui l’uomo ha puntato l’arma sull’addome e ha provato a farla penetrare in profondità, i carabinieri lo hanno colpito con il taser.

