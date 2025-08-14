Milano: pm Siciliano su urbanistica, 'Riesame non è sentenza, andremo avanti'

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - "Il Riesame valuterà l'aspetto puramente cautelare e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma ricordiamoci che il Riesame non esce con la sentenza di assoluzione o di condanna, ma valuta limitatamente ad alcuni indagati e limitatamente a un�...

Milano, 14 ago. (Adnkronos) – "Il Riesame valuterà l'aspetto puramente cautelare e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma ricordiamoci che il Riesame non esce con la sentenza di assoluzione o di condanna, ma valuta limitatamente ad alcuni indagati e limitatamente a un'ordinanza nei loro confronti la sussistenza dei gravi indizi. E' un lavoro serissimo, molto importante, ma comunque limitato a questo aspetto, non è una valutazione su tutta l'indagine".

Lo afferma la procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano in una pausa delle udienze davanti al Tribunale del Riesame che oggi vedono tre degli arrestati per l'indagine sulla rigenerazione urbana comparire davanti ai giudici.

Tutti i sei arrestati hanno fatto ricorso davanti al Riesame e per due di loro – l'imprenditore Andrea Bezziccheri e l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra – ha già disposto la scarcerazione.

"Il fatto che ci siano stati due annullamenti ha un significato che noi prenderemo in considerazione quando noi saremo in grado di leggere le motivazioni, le valuteremo" spiega la procuratrice aggiunta. "Il Tribunale del Riesame è un tribunale molto serio quindi mi aspetto ovviamente di leggere delle cose che abbiano un senso giuridico e anche un senso logico, ma noi andremo avanti perché comunque sia sarà la valutazione fatta da un tribunale su un aspetto, ovvero un aspetto cautelare" conclude.