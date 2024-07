Non erano ancora scattate le ore 7 di questa mattina quando, in piazzale Maciachini a Milano si è verificato un tremendo incidente. Un uomo di 43 anni, che secondo quanto si apprende sarebbe di origini straniere, sarebbe stato investito da un tram.

Milano, incidente in piazzale Maciachini: tram travolge un uomo

Il mezzo in questione, sarebbe un tram della linea 4, che oggi poco prima delle ore 7, ha investito in piazzale Carlo Maciachini a Milano un uomo di 43 anni. Al momento, non sono ancora stati forniti molti dettagli sulla dinamica del sinistro, non è chiaro perché l’umo si trovasse sulla linea di passaggio del mezzo cittadino, proprio mentre il tram era in movimento. I carabinieri arrivati sul posto stanno indagando, presto avranno la possibilità di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate in zona.

Milano, incidente in piazzale Maciachini: i soccorsi

Sul luogo dell’incidente, sono arrivati in pochi minuti e chiamati da alcuni passanti, tre equipaggi di sanitari su automedica e ambulanze. I medici del 118 hanno stabilizzato l’uomo ferito sul posto per poi trasferirlo all’ospedale. Il 43enne è rimasto cosciente per tutto il tempo delle operazioni.