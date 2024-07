È di 2 morti e di 13 feriti, di cui ben 7 sono bambini, il bilancio del tremendo incidente avvenuto nel corso della nottata tra ieri e oggi a Napoli. All’improvviso, il ballatoio nella Vela Celeste di Scampia, è caduto, seppellendo una quindicina di persone.

Napoli, crolla un ballatoio a Scampia: l’incidente

Il crollo, verificatosi al terzo piano, ha coinvolto nella caduta anche i ballatoi del secondo e del primo piano. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, anche se la più accreditata sembra essere quella di un crollo strutturale. La Vela Celeste era una delle ultime rimaste in piedi, dopo che molte altre erano state abbattute per consegnare ai residenti abitazioni più dignitose. Solo nel mese di aprile infatti, era stato annunciato il piano di rigenerazione urbana dell’amministrazione Manfredi.

Napoli, crolla un ballatoio a Scampia: il bilancio

I caschi rossi, scavando tra le macerie, hanno ritrovato il corpo senza vita di due persone, mentre i feriti sarebbero in totale 13, con 2 di loro che sono in pericolo di vita. Gli altri residenti, per paura di nuovi crolli, si sono riversati in strada nelle ore successive all’accaduto.