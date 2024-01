Milano: violenza sessuale di gruppo in locale, condannato a 3 anni e 7 mesi

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - Il gup di Milano Sofia Fioretta ha condannato, con rito abbreviato, un 23enne a 3 anni e 7 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo e ha rinviato gli altri due indagati, che hanno scelto il rito ordinario, a processo - prima udienza fissata per il prossimo 9 apri...

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – Il gup di Milano Sofia Fioretta ha condannato, con rito abbreviato, un 23enne a 3 anni e 7 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo e ha rinviato gli altri due indagati, che hanno scelto il rito ordinario, a processo – prima udienza fissata per il prossimo 9 aprile – davanti ai giudici della quinta sezione penale. Il giovane è stato assolto dall'accusa di revenge porn e uso indebito di carta di credito – i tre avrebbero sottratto alla ragazza 48 euro per farle pagare l'alcol consumato – per assenza di dolo. Stabilita una provvisionale di 10mila euro a favore della vittima.

Secondo quanto ricostruito dalla procura, titolare dell'inchiesta è la pm Alessia Menegazzo, la vittima, una manager di 31 anni, lo scorso marzo ha trascorso una serata in un locale lungo i Navigli, inizialmente in compagnia di un collega, e avrebbe bevuto molto. I tre amici indagati, tra cui i due titolari del locale che saranno processati ad aprile, avrebbero approfittato delle condizioni della giovane: l'avrebbero portata in una cantina e lì avrebbero abusato di lei, nonostante la giovane avesse anche vomitato a causa delle condizioni in cui si trovava. Parte delle presunte violenze, inoltre, sarebbero state riprese da uno smartphone; video che successivamente il 23enne avrebbe diffuso tra alcuni amici. La presunta vittima, stando alla denuncia, si sarebbe svegliata a casa sua senza ricordare nulla di quanto accaduto, ma accusando forti dolori.

Nella decisione del giudice, le motivazioni contestuali sono di 35 pagine, si sottolinea come anche se la 31enne avesse avuto un atteggiamento seduttivo nelle ore precedenti lo stupro di gruppo, era poi completamente ubriaca e quindi non in condizione di prestare il suo consenso. Per la procura, la sentenza di oggi rappresenta un principio di civiltà.