Minacce di morte all'avvocato di Andrea Sempio: un clima d'odio inaccettabile

Un clima di tensione e minacce

Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio, è stata recentemente vittima di minacce di morte, un episodio che solleva interrogativi sul clima di odio che circonda il caso di Chiara Poggi. Da mesi, Taccia è impegnata nella difesa di Sempio, un uomo accusato di essere coinvolto nell’omicidio della giovane, e ha ricevuto sia messaggi di sostegno che intimidazioni allarmanti.

La situazione ha spinto l’avvocato a presentare denuncia, evidenziando la gravità della situazione.

Solidarietà dalla difesa di Alberto Stasi

La difesa di Alberto Stasi, un altro protagonista del caso, ha espresso solidarietà nei confronti di Taccia. L’avvocata Giada Bocellari ha dichiarato: “Questo clima d’odio deve finire, non è accettabile”. Le parole di Bocellari sottolineano la necessità di un approccio più rispettoso e civile, soprattutto in un contesto così delicato come quello di un processo penale. La tensione tra le parti coinvolte non fa che aumentare, rendendo il lavoro degli avvocati ancora più difficile.

Le indagini e le nuove tecnologie

Nel frattempo, le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi continuano a sollevare interrogativi. L’ex comandante del Ris, Luciano Garofano, ha dichiarato che l’impronta trovata sul luogo del delitto non presenta tracce di sangue, un’affermazione che potrebbe influenzare l’andamento del processo. Garofano ha anche messo in discussione l’efficacia delle nuove tecnologie utilizzate per analizzare le prove, suggerendo che non siano così innovative come si crede. La difesa di Sempio attende con ansia l’accesso ai documenti della Procura per preparare una relazione di parte, mentre il clima di tensione continua a crescere.