Minacce nucleari russe "irresponsabili", Nato "alleanza difensiva"

Napoli, 29 mar. (askanews) – “La Nato è finalizzata a dissuadere gli avversari e a difendere il nostro territorio; è inoltre un’alleanza con forti valori di base”. A parlare con askanews è l’ammiraglio Stuart B. Munsch, comandante del Comando Interforze Alleato di Napoli e comandante delle Forze Navali USA in Europa e Africa.

“C’è un accordo reciproco tra i vari paesi membri, tutti stati democratici, con procedure democratiche e caratterizzati dal rispetto dello stato di diritto. Questi sono i forti valori su cui la NATO poggia. Oltre a questo, ci sono le straordinarie capacità che ciascun Paese membro ha messo a punto e che rende disponibili alla NATO. Dal canto nostro, ci manteniamo preparati ad impiegare queste capacità attraverso operazioni ed esercitazioni che conduciamo nell’intero teatro”.

Gli chiediamo come la deterrenza Nato si adegui ai rischi della dialettica violenta della Russia, che sventola sempre più spesso la minaccia nucleare.

“Per quanto riguarda l’annuncio fatto dalla Russia, ne condanniamo il riferimento alle armi nucleari che riteniamo da irresponsabili ma siamo pronti in qualunque momento a difenderci e anche la NATO dispone di cospicue capacità nucleari. Lo stesso vale per i vari paesi della NATO e il nostro compito è garantire che siano pronte per scopi difensivi se necessario”.

L’alto ufficiale – responsabile della difesa del territorio del settore meridionale dell’Europa, un’area che si estende dal Portogallo e dalla Spagna fino alla Romania, alla Bulgaria e alla Turchia – è anche referente per Iraq, Kosovo e Balcani.

Parla del ruolo del Mediterraneo “di primaria importanza”:

“Questo suo ruolo – dice – non cambierà e la NATO mantiene una forte presenza in quest’area: disponiamo di un gruppo navale permanentemente schierato nel Mediterraneo e anche di un gruppo navale che attua contromisure anti-mine e che è disponibile su chiamata, qualora ne avessimo bisogno. E poi, naturalmente, abbiamo questo Comando che, appunto si trova in Italia, oltre a vari altri organismi NATO, sempre in Italia. Questa regione, quindi, avrà sempre grande importanza strategica”.

E in questo contesto il nostro Paese ha una posizione chiave.

“L’Italia riveste un ruolo strategico: oltre ad ospitare noi, fornisce un notevole contributo alla NATO e dispone di forze armate molto efficienti. Lavoriamo quindi insieme per mantenere la regione sicura. Il ruolo dell’Italia continuerà ad essere importante”.

Il tutto mentre l’Alleanza va verso un traguardo importante: il suo 75esimo anniversario. Il comando di Munsch sta preparando celebrazioni in grande stile insieme con la città di Napoli con un concerto al Teatro San Carlo l’8 aprile prossimo, a cui seguirà un ricevimento sulla nave USS Mount Whitney il giorno successivo.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio: Linda Verzani

Voce maschile: Adriano Petrucci

Immagini Nato