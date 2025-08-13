Mirabilandia il 16 agosto celebra il Roller Coaster Day, la Giornata mondiale delle montagne russe

Ravenna, 13 ago. - (Adnkronos) - Il 16 agosto si celebra in tutto il mondo il Roller Coaster Day, la giornata dedicata alle montagne russe e alle emozioni forti che da generazioni fanno divertire, e urlare, milioni di persone. Un’occasione speciale per rendere omaggio alle regine dei parchi di...

Ravenna, 13 ago. – (Adnkronos) – Il 16 agosto si celebra in tutto il mondo il Roller Coaster Day, la giornata dedicata alle montagne russe e alle emozioni forti che da generazioni fanno divertire, e urlare, milioni di persone. Un’occasione speciale per rendere omaggio alle regine dei parchi divertimento, simbolo di adrenalina, ingegneria e divertimento senza età.

Il Roller Coaster Day nasce per celebrare il primo brevetto ufficiale di una montagna russa concesso a LaMarcus Adna Thompson il 16 agosto 1898 negli Stati Uniti. Da allora, questo tipo di attrazioni sono diventate una vera e propria icona mondiale dell’intrattenimento, grazie anche a continue innovazioni di tecnologia e design. Le montagne russe rappresentano la voglia di mettersi alla prova, il coraggio di lasciarsi andare e sfidare la gravità riscoprendo il piacere di un grido a 100 km orari.

Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, offre circa 5 km di tracciato con percorsi più soft adatti ai bambini, o agli adulti meno coraggiosi, e roller coaster adrenalici da Guinness dei Primati. Tra questi ultimi: Divertical il più alto water coaster al mondo: è tuttora una delle poche attrazioni al mondo a combinare salita verticale con ascensore, discesa rapida, splash finale ad alta velocità. Il nome è un gioco di parole tra “divertimento” e “verticale”, in riferimento alla sua salita verticale a 90°. Altezza: 60 metri – Velocità massima: 106km/h – Lunghezza del tracciato: circa 510 metri Katun il più lungo inverted coaster in Europa: è uno degli inverted coaster numero uno in Europa. Grazie al numero di inversioni è ancora uno degli inverted coaster più lunghi al mondo e tra i più spettacolari e intensi d’Europa.

Altezza: oltre 50 metri – Velocità massima: 110 km/h con 6 inversioni – Lunghezza del tracciato: 1200 metri iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia: è stato il primo launch coaster magnetico costruito in Europa ed è ancora tra i top 10 più veloci d’Europa e, grazie alla combinazione di altezza, velocità e accelerazione, è considerato uno dei più adrenalinici launch coaster del vecchio continente. Altezza: 55 metri – Velocità massima: 120 km/h – Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi – Lunghezza tracciato: 1000 metri.