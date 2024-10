Misiani ha chiesto che Alfieri venga sospeso dal Partito Democratico con effetto immediato.

Sospensione immediata di Alfieri dal Partito Democratico di Salerno: una decisione in linea con le normative interne e le accuse mosse

La federazione del Partito Democratico di Salerno ha indetto una riunione della Commissione provinciale di garanzia, la quale ha deciso di sospendere immediatamente Alfieri dall’elenco degli iscritti. Questo provvedimento è conforme alle normative interne del Partito, in base alla serietà delle accuse mosse. È quanto si riporta in un comunicato congiunto di Antonio Misiani, commissario del Pd per la Campania, ed Enzo Luciano, segretario provinciale del Pd salernitano. Riguardo all’indagine condotta dalla Procura di Salerno, che ha portato all’arresto di Franco Alfieri, attuale sindaco di Capaccio e presidente della Provincia di Salerno, il Partito Democratico manifesta totale fiducia nel lavoro della magistratura, affermano i rappresentanti.