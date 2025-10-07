Mo: Alfieri (Pd), 'non dimenticare 7 ottobre, speranza nei negoziati per cessate il fuoco'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il 7 ottobre del 2023 Hamas ha scatenato il terrore uccidendo civili indifesi: giovani al festival Nova e intere famiglie nei kibbutz, a partire da quelle più propense al dialogo e a vivere pacificamente insieme. 247 persone sono state sottratte ai loro cari, ...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Il 7 ottobre del 2023 Hamas ha scatenato il terrore uccidendo civili indifesi: giovani al festival Nova e intere famiglie nei kibbutz, a partire da quelle più propense al dialogo e a vivere pacificamente insieme. 247 persone sono state sottratte ai loro cari, nascoste nei tunnel sotto le città della striscia di Gaza.

Non possiamo dimenticare". Lo scrive su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri e Difesa a Palazzo Madama.

"In questo senso, come ha ricordato anche il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i massacri e i crimini contro l’umanità perpetrati da Israele non possono in alcun modo cancellare dalla nostra memoria gli odiosi atti terroristici compiuti il 7 ottobre. Che abbiamo più volte condannato e continueremo a condannare. Oggi il pensiero va alle famiglie degli ostaggi ancora in mano ai terroristi, con la speranza che in Egitto i negoziati procedano speditamente per arrivare al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi e al pieno accesso degli aiuti umanitari nella Striscia", conclude.