Mo: Almici (Fdi), 'serve condanna netta e chia raper chi legittima violenza'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Il foglio di via e il Daspo vanno rispettati: chi li elude con spostamenti e provocazioni mette alla prova la tenuta dello Stato. Per questo serve un pugno fermo: applicazione rigorosa delle misure già adottate, valutazione immediata di ulteriori provvedimenti, inclusa l’ipotesi dell’espulsione nelle forme previste dalla legge, e una risposta politica comune che ribadisca senza ambiguità che in Italia non c’è spazio per chi incita all’odio o alla violenza.

Dove sono le condanne della sinistra? Dove le prese di distanza?". Lo afferma Cristina Almici, deputata di Fratelli d'Italia.

"È grave -aggiunge- che, di fronte a esternazioni che legittimano la violenza e sfidano i provvedimenti delle autorità, non si registri una presa di posizione netta e una condanna chiara. Qui non siamo di fronte a un confronto di opinioni: è in gioco il rispetto delle regole, la sicurezza dei cittadini e la dignità delle nostre Istituzioni. Le Istituzioni devono essere unite nel difendere la convivenza civile e l’ordine pubblico. Chi minimizza o si mostra indulgente verso questi comportamenti sbaglia, sul piano della responsabilità e su quello della responsabilità politica”.