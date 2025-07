Mo: Boccia, 'che aspetta il governo a difendere Albanese?'

Roma, 10 lug (Adnkronos) – "Voglio esprimere la mia solidarietà a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. L’attacco di cui è stata fatta oggetto da parte dell’amministrazione Trump è inaccettabile e inconcepibile". Lo dice Francesco Boccia.

"Si dimostra ancora una volta la rozzezza e la miopia della politica sovranista statunitense che sta mattendo a rischio gli equilibri mondiali in una fase attraversata da guerre che non potranno essere risolte se non dal rafforzamento delle istituzioni multilaterali internazionali.

Ed è grave che il nostro governo non trovi la forza e il coraggio di difendere Francesca Albanese colpevole solo di aver denunciato una tragica realtà. Che cosa aspetta a esprimerle la solidarietà del nostro Paese?", conclude il presidente dei senatori del Pd.