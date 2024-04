Mo: Bonelli, 'destre religiose problema per sicurezza mondiale'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “La politica della guerra va fermata e va fermata l’escalation del riarmo. Le destre religiose al governo rappresentano un problema per la sicurezza mondiale, vale per l’Iran degli Ayatollah che reprime il dissenso con le impiccagioni e con la violenza c...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “La politica della guerra va fermata e va fermata l’escalation del riarmo. Le destre religiose al governo rappresentano un problema per la sicurezza mondiale, vale per l’Iran degli Ayatollah che reprime il dissenso con le impiccagioni e con la violenza contro chi si batte per i diritti delle donne. Ma vale anche per il governo Netanyahu, sostenuto dall’estrema destra religiosa e suprematista che ha raso al suolo Gaza". Così il deputato di Avs, Angelo Bonelli.

"Per anni la comunità internazionale ha dimenticato e non visto che Gaza era diventata un carcere a cielo aperto e che dopo la strage terroristica di Hamas del 7 ottobre sono morti 33 mila civili sotto le bombe, autorizzate dal governo israeliano di Netanyahu. Lanciare missili contro Israele da parte dell’Iran è un errore e va condannato. Va detto anche che bombardare le ambasciate e sedi diplomatiche da parte di Israele è un errore che viola il diritto internazionale. E’ necessario fermare la spirale della guerra e del riarmo e far parlare la diplomazia".