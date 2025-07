Mo: Bonelli, 'Meloni ha tolto dignità a Italia voltando spalle a bimbi che muoiono a Gaza'

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni, mi rivolgo a lei, che si definisce madre e cristiana, ma che di fronte ai crimini – per noi un genocidio – commessi da Israele contro il popolo palestinese, volta le spalle alla morte di migliaia di bambini. Lei si gira dall’altra parte di fronte ai crimini di Israele per mero calcolo politico, ma l’ipocrisia – la sua ipocrisia – è complice e uccide, come la fame e le bombe dell’assassino Netanyahu.

Lei dice no alle sanzioni contro un governo che bombarda ospedali, campi profughi, uccide chi chiede acqua e cibo. Dice no al riconoscimento dello Stato di Palestina. Continua a fornire assistenza militare e armi, che vengono poi usate contro una popolazione inerme". Lo afferma Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde

"Presidente Meloni, lei ha tolto la dignità all’Italia: una nazione che, per decenni, ha fatto del dialogo con il Medio Oriente e del sostegno alla causa palestinese un elemento caratterizzante della propria politica estera. Ha ragione il cardinale Parolin: la soluzione è nei due Stati. Riconoscere la Palestina ora è un dovere di giustizia e di pace".

"In questi mesi abbiamo assistito a una continua espansione illegale degli insediamenti dei coloni israeliani. Continuare a definire ‘prematuro’ il riconoscimento dello Stato di Palestina, come fa il governo guidato da Giorgia Meloni, significa voltare le spalle al diritto internazionale e legittimare lo status quo di occupazione e violenza, rendendosi complici del criminale di guerra Netanyahu. I coloni continuano ad aggredire e a esercitare violenza sui palestinesi, occupando le loro terre, demolendo le loro case, rubando i loro averi e il loro bestiame. Ora attaccano anche le comunità cristiane". Bonelli conclude: ''Non ci si accusi di antisemitismo per offrire un alibi alla pulizia etnica del fascista Netanyahu, che ha perfino il coraggio di negare l’esistenza di una carestia a Gaza”.