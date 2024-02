Mo: Brigate Al-Quds, 'uccisi soldati israeliani in un'imboscata'

Gaza, 12 feb. (Adnkronos) - I combattenti delle Brigate di al-Quds hanno rivendicato l'uccisione di soldati israeliani in un'imboscata stamattina presto in un'imboscata nel sud-est della città meridionale di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. In una dichiarazione su Telegram,...