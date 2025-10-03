Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Noi pensiamo che Ben Gvir dovrebbe stare in una prigione all’Aia nel reparto criminali di guerra. Intanto però sanzioniamolo. Gli insulti ai 'prigionieri' italiani dovrebbero essere da soli ragione sufficiente". Lo scrive Carlo Calenda sui social.
Mo: Calenda, 'Ben-Gvir dovrebbe stare in prigione all'Aja, intanto sanzioniamolo'
