Mo: Calenda, 'oggi dovremmo dire tutti siamo per piano Usa, spiraglio verso pace'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Quando è stato presentato il piano Usa", "abbiamo pensato che avrebbe potuto ricevere il nostro sostegno tutti insieme. Una risoluzione unica dicendo, abbiamo idee diverse ma quello rappresenta uno spiraglio che va usato. In questo paese non si pu&og...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Quando è stato presentato il piano Usa", "abbiamo pensato che avrebbe potuto ricevere il nostro sostegno tutti insieme. Una risoluzione unica dicendo, abbiamo idee diverse ma quello rappresenta uno spiraglio che va usato. In questo paese non si può fare, bisogna sempre marcare le differenze". "La grandezza dei fatti che accadono superano queste miserie".

Così il leader di Azione Carlo Calenda in dichiarazione di voto al Senato, dopo le comunicazioni su Gaza del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Non sono d'accordo con la linea del governo sulla questione palestinese", "da amico di Israele, ritengo che tutto quello che è accaduto dopo il 7 ottobre non è giustificabile con il diritto di Israele di difendersi, perché colpisce in modo smisurato la popolazione civile. Oggi quello che è importante dire è che siamo per questo piano, nella speranza che cessi quello che vediamo", conclude.