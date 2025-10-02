Mo: Colucci (Nm), 'sì a risoluzioni maggioranza, sostegno a piano pace Usa'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Noi Moderati votiamo convintamente a favore delle risoluzioni di maggioranza, che riportano all’interno il piano di pace degli Stati Uniti e che mettono al centro il tema della liberazione degli ostaggi e l’esclusione di Hamas dal futuro governo della Str...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Noi Moderati votiamo convintamente a favore delle risoluzioni di maggioranza, che riportano all’interno il piano di pace degli Stati Uniti e che mettono al centro il tema della liberazione degli ostaggi e l’esclusione di Hamas dal futuro governo della Striscia di Gaza". Così Alessandro Colucci, deputato di Noi Moderati, intervenendo in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla situazione a Gaza.

"Non si comprende – prosegue – come possano essere considerati inaccettabili da parte dell'opposizione alcuni punti, ricordando che quello a cui stiamo assistendo a Gaza nasce come una reazione inevitabile dello Stato di Israele al pogrom del 7 ottobre del 2023. Noi Moderati, in linea con il governo, abbiamo sottolineato la sproporzione della reazione di Israele, che condanniamo, ma ricordiamo che il piano Usa ha avuto la condivisione di tutti i Paesi europei, di molti paesi arabi, dell’autorità nazionale palestinese, del segretario generale dell'Onu, del Papa".

"Faccio mie le parole dello scrittore Eskhol Nevo: ‘Basta sofferenze degli ostaggi, basta fame a Gaza, basta uccidere donne e bambini a Gaza’. E’ possibile riuscirci attraverso il piano degli Stati Uniti. Su questo è impegnato il governo, che ringraziamo anche per i toni appropriati con cui sta intervenendo. Perché non serve a nulla creare tensioni, non serve a nulla aizzare le piazze. Si può e si deve manifestare in modo pacifico, per la pace, ma trasformare le nostre piazze in campi di battaglia è profondamente sbagliato. In Medio Oriente c’è bisogno di una pace duratura: è questa la pace che vogliamo tutti", conclude.