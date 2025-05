Mo: contatti in corso Pd-M5S-Avs per manifestazione per Gaza

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Contatti in corso per la manifestazione per Gaza tra Pd, M5S e Avs. Luogo, data e modalità al centro del confronto vista anche l'imminenza del referendum su cui i tre partiti sono impegnati. Si ragiona sull'ipotesi di una data successiva alla consultazione dell'8 e 9 giugno. Ma tutto è ancora da definire, come conferma Giuseppe Conte incrociato in Transatlantico.

Quanto alle altre forze di opposizione, Iv attende di conoscere la piattaforma della manifestazione mentre da Azione si fa sapere di non aver ancora fatto una valutazione sull'iniziativa.