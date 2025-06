Mo: Conte, 'governo dovrà rendere conto di aver coperto criminale Netanyahu'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Netanyahu: 'Per la seconda volta, mio figlio ha dovuto annullare il suo matrimonio a causa della minaccia di lanci missilistici, certamente un prezzo personale pesante pagato da lui, dalla sua fidanzata e dalla nostra famiglia'. Un giorno qualcuno nel nost...

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Netanyahu: 'Per la seconda volta, mio figlio ha dovuto annullare il suo matrimonio a causa della minaccia di lanci missilistici, certamente un prezzo personale pesante pagato da lui, dalla sua fidanzata e dalla nostra famiglia'. Un giorno qualcuno nel nostro Governo dovrà rendere conto del perché abbiamo macchiato i nostri valori e il nostro tricolore per coprire un criminale che ha sterminato 60mila palestinesi, oltre 16 mila bambini e ora ci racconta il suo dramma familiare per un matrimonio rinviato".

Lo scrive Giuseppe Conte sui social.