Mo: Conte, 'Grossman smaschera ipocrisia governo, silenzio complice su genocidio'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Le parole di David Grossman “smascherano l’ipocrisia di chi, come i nostri governanti, si nasconde dietro l’amicizia con Israele per giustificare il complice silenzio sul genocidio". Lo dice Giuseppe COnte a Repubblica.

"Chi ha a cuore il diritto all’esistenza sicura dello Stato ebraico si rende conto che il massacro indiscriminato e la violazione del diritto internazionale a Gaza sta catapultando Israele nell’isolamento più totale.

Grossman dice che non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta: fermare il genocidio, per il bene di Israele e degli ebrei di tutto il mondo, per salvare l’umanità che a Gaza muore ogni giorno, per redimere l’anima della nostra civiltà che aveva giurato ‘Mai più!’”.