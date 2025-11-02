Gaza, 2 nov. (Adnkronos) – Squadre della Croce Rossa si stanno recando alla ricerca di ostaggi deceduti a Khan Younis orientale e nel quartiere di Shejaiya, nella parte est di Gaza City. Secondo quanto riportato dai media israeliani, anche le squadre di Hamas si uniranno alle ricerche a Shejaiya.
Home > Flash news > Mo: Croce Rossa a Gaza City e Khan Younis in cerca resti ostaggi
Mo: Croce Rossa a Gaza City e Khan Younis in cerca resti ostaggi
Gaza, 2 nov. (Adnkronos) - Squadre della Croce Rossa si stanno recando alla ricerca di ostaggi deceduti a Khan Younis orientale e nel quartiere di Shejaiya, nella parte est di Gaza City. Secondo quanto riportato dai media israeliani, anche le squadre di Hamas si uniranno alle ricerche a Shejaiya....