Mo: deputato allontanato con la forza dalla Knesset dopo aver parlato di 'genocidio'

Knesset, 5 ago. (Adnkronos) – Il parlamentare israeliano della lista di sinistra 'Hadash-Taal', Ofer Cassif, è stato allontanato con la forza dal podio della Knesset, ieri sera durante una sessione plenaria, dopo aver citato lo scrittore David Grossman, che, in un'intervista a Repubblica pubblicata la settimana scorsa, aveva affermato che a Gaza è in corso un genocidio.

"Come ha affermato David Grossman in un'intervista a La Repubblica: 'Per anni mi sono rifiutato di usare il termine genocidio, ma ora, dopo le immagini che ho visto e dopo aver parlato con le persone che erano lì, non posso più evitarlo'", ha affermato Cassif nel suo discorso, provocando la reazione della presidente della sessione.

Il parlamentare del Likud Nissim Vaturi ha risposto: "Questa non è una citazione, è inventata" e ha chiesto che Cassif fosse allontanato dal podio. La parlamentare del Likud Tali Gottlieb, a sua volta ha urlato: "Non dirà 'genocidio' qui dentro!". La reazione dei parlamentari alle parole di Cassif hanno portato all'intervento del personale della Knesset, che hanno fisicamente costretto il parlamentare di sinistra ad allontanarsi.