Mo: Digos Milano indaga su aggressione antisemita in area di sosta

Milano, 28 lug. (Adnkronos) – La Digos di Milano sta lavorando per fornire un'informativa alla Procura guidata da Marcello Viola sull'aggressione antisemita avvenuta ieri. Padre e figlio, con in testa la kippah, sono stati insultati in un'area di sosta sulla Milano laghi, mentre facevano la fila per il bagno, al grido di 'Palestina libera'.

L'episodio è stato ripreso dalle vittime in un video, in cui si notano diverse persone rivolgere ai due con frasi come "Andate a casa vostra, assassini", "qui siamo in Italia, siamo a Milano" e "andrete all'inferno prima o poi". Anche il video farebbe parte degli atti di indagine su cui lavoreranno poliziotti e procura per identificare e denunciare i responsabili dell'episodio.