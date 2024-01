Mo: ex generale Idf, 'Israele dovrebbe restare a Gaza almeno due anni'

Tel Aviv, 11 gen. (Adnkronos) - Amir Avivi, un generale di brigata in pensione, ha detto che gli attacchi militari israeliani a Gaza finirebbero con un fallimento se le forze israeliane si ritirassero prima di eliminare completamente Hamas. "Per smantellare Hamas a Gaza e distruggere tutte le i...

Tel Aviv, 11 gen. (Adnkronos) – Amir Avivi, un generale di brigata in pensione, ha detto che gli attacchi militari israeliani a Gaza finirebbero con un fallimento se le forze israeliane si ritirassero prima di eliminare completamente Hamas. "Per smantellare Hamas a Gaza e distruggere tutte le infrastrutture terroristiche dell'organizzazione, abbiamo bisogno di restare a Gaza per un periodo di almeno due anni", ha detto Avivi al quotidiano israeliano Maariv.

“Lo Stato di Israele non può uscire nuovamente da Gaza”, ha detto Avivi. “Se ci fosse un altro disimpegno, allora cosa avremmo ottenuto? Perché abbiamo combattuto fino ad ora se non abbiamo smantellato Hamas dall’interno?” L’ex ufficiale militare ha aggiunto che Israele dovrebbe mantenere il controllo di sicurezza a lungo termine su Gaza così come fa in Cisgiordania.