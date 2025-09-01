Mo: famiglie ostaggi, 'Netanyahu li sta sacrificando per sua sopravvivenza politica'

Tel Aviv, 1 set. (Adnkronos) - Con la sua dichiarazione secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione alcun accordo sugli ostaggi durante la riunione del gabinetto di sicurezza di ieri sera, Benjamin Netanyahu sta cercando di "insabbiare" l'accordo sugli ostaggi. Lo sostiene i...

Tel Aviv, 1 set. (Adnkronos) – Con la sua dichiarazione secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione alcun accordo sugli ostaggi durante la riunione del gabinetto di sicurezza di ieri sera, Benjamin Netanyahu sta cercando di "insabbiare" l'accordo sugli ostaggi. Lo sostiene il Forum delle famiglie degli ostaggi, secondo cui il primo ministro israeliano "sta sacrificando gli ostaggi e i soldati sull'altare della sua sopravvivenza politica, mentre Hamas ha sul tavolo un accordo tangibile accettato".