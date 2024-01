Mo: famiglie usano enormi altoparlanti per farsi sentire dagli ostaggi

Gaza, 11 gen. (Adnkronos) - I parenti degli ostaggi detenuti a Gaza hanno utilizzato altoparlanti enormi e potenti per gridare messaggi nella speranza che i loro cari possano ascoltarli. "Non perdere la speranza. Stiamo ribaltando il mondo per riportarti indietro", gridano dal confine con ...

Gaza, 11 gen. (Adnkronos) – I parenti degli ostaggi detenuti a Gaza hanno utilizzato altoparlanti enormi e potenti per gridare messaggi nella speranza che i loro cari possano ascoltarli. "Non perdere la speranza. Stiamo ribaltando il mondo per riportarti indietro", gridano dal confine con la Striscia di Gaza e in prossimità di Khan Younis. "Non possiamo credere che sia quasi il 100mo giorno. Sii forte, è quasi finita".

Domenica prossima saranno 100 giorni dal devastante assalto del 7 ottobre in cui 3.000 terroristi hanno preso d'assalto il confine, uccidendo circa 1.200 persone e prendendo almeno 240 ostaggi.