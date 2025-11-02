Mo: Fiano, 'Sinistra per Israele ricorda Rabin, faro di coraggio politico e visone morale'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - A trent’anni dall’assassinio di Yitzhak Rabin, Primo ministro israeliano, protagonista del processo di pace e firmatario degli Accordi di Oslo, Sinistra per Israele-due popoli, due Stati promuove tre iniziative nazionali per ricordare la figura e l’eredit...

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – A trent’anni dall’assassinio di Yitzhak Rabin, Primo ministro israeliano, protagonista del processo di pace e firmatario degli Accordi di Oslo, Sinistra per Israele-due popoli, due Stati promuove tre iniziative nazionali per ricordare la figura e l’eredità politica di un uomo che ha incarnato la speranza della coesistenza e della pace tra israeliani e palestinesi.

Gli appuntamenti si terranno a Milano il 4 novembre, a Firenze il 6 novembre e a Roma il 20 novembre con momenti di riflessione, dibattito e testimonianze dedicati alla figura di Rabin, al valore degli Accordi di Oslo e alla prospettiva, oggi più che mai urgente, di due popoli e due Stati. “Rabin rappresenta per la sinistra democratica un faro di coraggio politico e di visione morale. Un esempio della sinistra democratica" afferma Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele due popoli due Stati.

"Il suo assassinio -aggiunge- è una ferita ancora aperta, ma anche un richiamo alla responsabilità: quella di non abbandonare mai l’idea della pace e della convivenza, anche quando il clima sembra renderla lontana o impossibile. La sua scelta di perseguire la pace tra israeliani e palestinesi, anche a costo della vita, resta una lezione indelebile. A trent’anni dal suo assassinio -conclude Fiano- ricordarlo significa difendere l’idea stessa del dialogo e della convivenza anche nei momenti più drammatici della storia. La lezione di Rabin e la voce di chi crede in una pace giusta per due popoli non potrà mai essere messa a tacere".