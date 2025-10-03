Mo: Fico, 'tutta Italia in piazza per fermare genocidio palestinese'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Tutta l’Italia oggi è in piazza per chiedere al nostro governo di fare la sua parte. Per chiedere all’Occidente di alzare la voce e agire con tutti gli strumenti della diplomazia per fermare lo sterminio di un intero popolo. È necessario un ...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Tutta l’Italia oggi è in piazza per chiedere al nostro governo di fare la sua parte. Per chiedere all’Occidente di alzare la voce e agire con tutti gli strumenti della diplomazia per fermare lo sterminio di un intero popolo. È necessario un embargo immediato e bloccare l’azione criminale del governo Netanyahu".

Lo scrive sui social Roberto Fico, candidato del campo largo alla presidenza della regione Campania.

"Eppure in queste ore chi governa l’Italia pensa solo ad attaccare i volontari della Flotilla, che ha fatto di tutto per aprire un canale umanitario con la martoriata popolazione di Gaza. E a prendersela con chi sciopera e manifesta. L’Italia però non abbassa la testa. Continueremo a manifestare, a far sentire la nostra voce, a fare il possibile per sostenere il popolo palestinese. Perché vogliamo una Palestina libera", conclude.