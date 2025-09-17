Mo: Fontana a Braga, 'ancora nessun riscontro su richiesta comunicazioni Meloni'

Roma, 17 set (Adnkronos) - "Non abbiamo avuto nessun riscontro ma portiamo ancora la richiesta. Abbiamo il governo presente con il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento ma faremo arrivare la richiesta a tutti gli uffici preposti". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Font...

Roma, 17 set (Adnkronos) – "Non abbiamo avuto nessun riscontro ma portiamo ancora la richiesta. Abbiamo il governo presente con il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento ma faremo arrivare la richiesta a tutti gli uffici preposti". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana rispondendo alla capogruppo del Pd Chiara Braga, che ha rinnovato la richiesta di comunicazioni urgenti in aula della premier Giorgia Meloni sul Mo.