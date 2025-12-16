Mo: Fontana, 'Islam non è monolite, distinguere da casi singoli'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Quella dell'Imam di Torino Mohamed Shahin "è una vicenda particolare. A me piacerebbe invece ricordare che noi diamo per scontato che l'Islam sia un monolite. In realtà l'Islam è formato da diverse comunità, da diverse sfumature, da diversi modi e atteggiamenti. Non è un monolite". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno.

"Ci sono Paesi -ha ricordato il presidente della Camera- che sono fondamentali anche per l'Italia, penso in particolar modo al Medio Oriente ai rapporti che abbiamo con alcuni Paesi, che magari non sono democrazie, sono magari considerati anche da noi Paesi estremamente islamici, che però hanno un ruolo fondamentale nella stabilizzazione per esempio del Medio Oriente. Quindi cercherei di distinguere i casi singoli da quella che è una complessità del mondo islamico, che vede, al di là della religione, anche diverse sensibilità e diverse situazioni fra popoli molto differenti fra loro. Noi ovviamente dobbiamo mantenere la barra dritta perché chi è in occidente deve rispettare e aderire ai nostri valori, perché altrimenti si creano difficoltà di coesione sociale, però non farei poi di tutta l'erba un fascio, perché bisogna ovviamente tener conto che le situazioni particolari vanno sempre valutate per quello che sono".