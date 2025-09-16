Mo: Francia, 'a Gaza campagna distruttiva senza più logica militare'

Parigi, 16 set. (Adnkronos/Afp) - La Francia ha condannato l'offensiva terrestre lanciata dall'esercito israeliano nella città di Gaza, invitando il governo - attraverso un comunicato del ministero degli Affari esteri - a porre fine a questa campagna distruttiva, che non ha pi&ugrav...

Parigi, 16 set. (Adnkronos/Afp) – La Francia ha condannato l'offensiva terrestre lanciata dall'esercito israeliano nella città di Gaza, invitando il governo – attraverso un comunicato del ministero degli Affari esteri – a porre fine a questa campagna distruttiva, che non ha più alcuna logica militare".

Sottolineando il "contesto umanitario e sanitario di estrema gravità caratterizzato dalla carestia, dall'assenza di accesso ai beni di prima necessità e alle cure di emergenza", Parigi ha nuovamente invitato Israele a "revocare immediatamente tutte le restrizioni imposte all'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza" e a "riprendere al più presto i negoziati per un cessate il fuoco e la liberazione di tutti gli ostaggi".