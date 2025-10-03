Mo: Fratoianni, 'attivisti rimpatriati al più presto, Ben Givr sia assicurato alla giustizia'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Non è bastato l’indecente show notturno del ministro israeliano Ben Gvir di fronte agli equipaggi della Flotilla fermati. Questo criminale di guerra prosegue oggi con la sua campagna di odio, augurandosi che le centinaia di persone pacifiche stiano qualc...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Non è bastato l’indecente show notturno del ministro israeliano Ben Gvir di fronte agli equipaggi della Flotilla fermati. Questo criminale di guerra prosegue oggi con la sua campagna di odio, augurandosi che le centinaia di persone pacifiche stiano qualche mese nelle carceri israeliane. E’ necessario allora che tutti gli equipaggi fermati siano rimpatriati al più presto, perché di fronte a comportamenti di questo genere le preoccupazioni aumentano sempre più, siano garantite tutele e sicurezza degli attivisti.

Con l’auspicio che sia Ben Gvir ad essere assicurato alla giustizia al più presto". Così Nicola Fratoianni di Avs.