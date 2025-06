Mo: Fratoianni, 'Meloni da che parte sceglie di stare? Oggi non l'ha detto'

Mo: Fratoianni, 'Meloni da che parte sceglie di stare? Oggi non l'h...

Roma, 23 giu (Adnkronos) – "Non è un richiamo stilistico nominare Trump e Netanyahu, significa dare un nome alle cose, significa indicare delle responsabilità, significa cioè esprimere un giudizio su quello che sta accadendo e che è accaduto. Lei presidente Meloni non lo ha fatto". Lo ha detto Nicola Fratoianni in aula alla Camera.

"Avremmo voluto sentire in quest’aula nei giorni precedenti una semplice parola da parte sua e da parte del governo italiano, avremmo voluto sentir dire: condanniamo l’uso unilaterale della forza violazione del diritto internazionale, perché qui c’è il punto decisivo che attraversa tutta questa discussione -ha aggiunto il leader di SI-.

Dove sceglie di stare la leader di un grande Paese del G7? Dalla parte di un mondo che ha bisogno di recuperare un sistema di regole in grado di garantire che non sia la legge del più forte l’unica legge disponibile? E lei non lo ha fatto".