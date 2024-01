Mo: Graziano (Pd), 'chiesta informativa Crosetto in commissione su Mar Rosso'

Mo: Graziano (Pd), 'chiesta informativa Crosetto in commissione su Mar R...

Roma, 17 gen (Adnkronos) – "Abbiamo chiesto in ufficio di presidenza della commissione Difesa una informativa del ministro Crosetto su quanto sta accadendo nel Mar Rosso. Riteniamo molto grave per l’assetto geopolitico dell’Italia e dell’Europa quanto sta accadendo”. Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio.