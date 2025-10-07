Mo: Grimaldi (Avs), 'negare genocidio non aiuta a rendere giustizia a vittime 7 ottobre'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Oggi ricordiamo il pogrom orrendo contro i civili innocenti, l'abbiamo sempre detto senza se e senza ma. Il nostro pensiero va alle vittime e agli ostaggi. Non c'è giustificazione possibile", "il 7 ottobre non è sepolto sotto le mace...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Oggi ricordiamo il pogrom orrendo contro i civili innocenti, l'abbiamo sempre detto senza se e senza ma. Il nostro pensiero va alle vittime e agli ostaggi. Non c'è giustificazione possibile", "il 7 ottobre non è sepolto sotto le macerie di Gaza. Gli orrori si sommano e non vengono rimossi da orrori ancora più grandi, nessuna pace si prepara con il massacro di un interno popolo e non nasce mai dalla vendetta".

Così Marco Grimaldi di Avs in aula, durante il giro di interventi in ricordo del 7 ottobre.

"Anche il 7 ottobre bisogna parlare del genocidio a Gaza e la risposta al 7 ottobre non può essere l'annessione totale di Gaza". "Non è vero che tutto nasce il 7 ottobre. Negare il genocidio perpetrato da Israele non aiuta a rendere giustizia agli israeliani che hanno perso la vita quel 7 ottobre", conclude.