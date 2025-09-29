Mo: 'guasto tecnico', Turchia in aiuto imbarcazione della Flotilla

Ankara, 29 set. (Adnkronos/Afp) - La Turchia ha aiutato a evacuare gli attivisti a bordo di una delle imbarcazioni che fanno parte della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, dopo che si è guastata e ha iniziato a imbarcare acqua. Lo hanno riferito gli organizzatori e l'agenzia di stampa...

Ankara, 29 set. (Adnkronos/Afp) – La Turchia ha aiutato a evacuare gli attivisti a bordo di una delle imbarcazioni che fanno parte della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, dopo che si è guastata e ha iniziato a imbarcare acqua. Lo hanno riferito gli organizzatori e l'agenzia di stampa statale turca Anadolu. In una dichiarazione pubblicata su Instagram, gli organizzatori della Flotilla hanno affermato che la missione è stata temporaneamente interrotta dopo che una delle navi, la Johnny M, ha subito una perdita nella sala macchine.

"Tutti i partecipanti sono stati trasferiti sani e salvi su un'altra imbarcazione. Alcuni saranno riassegnati ad altre navi, mentre altri saranno fatti sbarcare", si legge nel comunicato. Secondo Anadolu, la nave si trovava in acque internazionali tra Creta, Cipro ed Egitto quando stamattina ha lanciato una richiesta di soccorso. Le autorità turche, tra cui la Mezzaluna Rossa turca, hanno coordinato le operazioni di evacuazione. Semih Fener, capitano di una delle navi inviate in soccorso, ha dichiarato ad Anadolu che l'incidente è stato causato da un guasto tecnico e non da un tentativo di affondamento. "Abbiamo trasferito 12 persone su altre navi. Quattro persone torneranno a casa", ha detto, aggiungendo che gli sfollati raggiungeranno i rispettivi Paesi passando per la Turchia.