Mo: Hamas, 'nessuna proposta per cessate il fuoco dopo attacco israeliano a Doha'

Gaza, 28 set. (Adnkronos) – Hamas ha annunciato che "contrariamente a quanto riportato dai media", non ha ricevuto alcuna nuova proposta dai mediatori dei negoziati per il cessate il fuoco. Il gruppo islamista ha sottolineato che i negoziati sono stati interrotti dopo il tentato assassinio da parte di Israele della leadership di Hamas a Doha all'inizio di questo mese e da allora non sono più ripresi.

Hamas ha inoltre affermato di "confermare la propria volontà di considerare in modo positivo e responsabile qualsiasi proposta ricevuta dai mediatori, preservando al contempo i diritti nazionali del nostro popolo".