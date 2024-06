Mo: Harris, 'testimonianze su violenze sessuali Hamas aumenteranno'

Washington, 18 giu. (Adnkronos) – "La violenza sessuale è sempre stata un'arma di guerra e continua ancora oggi". Lo ha detto la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, intervenendo all'evento dedicato alla questione della violenza sessuale da parte dei terroristi di Hamas e a cui ha partecipato l'ostaggio liberato Amit Soussana.

"In Ucraina, i soldati russi hanno violentato le donne ucraine; in Iraq e Sudan, le donne sono sottoposte a terrore sessuale; e il 7 ottobre Hamas ha commesso atti orribili di violenza sessuale – ha aggiunto la Harris – Nei giorni successivi al 7 ottobre, ho visto immagini di persone insanguinate. Donne israeliane rapite. Poi è venuto alla luce che Hamas aveva commesso stupri di gruppo al Nova Music Festival. Ho sentito i racconti di un ex ostaggio, di ciò a cui ha assistito e sentito in prigionia. Queste testimonianze, temo, non potranno che aumentare man mano che verranno rilasciati altri ostaggi", ha affermato Harris. "Su questi crimini dev'essere detta la verità".